Affaire Wissam El-Yamni : le préfet interdit la manifestation prévue au jardin Lecoq à Clermont-Ferrand !

Selon nos informations, Jacques Billant a tranché. Le parc public est fermé tout le week-end empêchant la tenue de la cérémonie d'hommage que souhaitaient organiser ce samedi le comité de soutien et la famille de Wissam El-Yamni, avec l'accord de la municipalité.

Le préfet du Puy-de-Dôme en avait appelé à la responsabilité de chacun des acteurs en leur enjoignant d'annuler l'hommage à Wissam El-Yamni dans un communiqué publié jeudi soir. Jacques Billant évoquait les risques de tensions qu'une telle cérémonie pourrait créer dans la ville de Clermont-Ferrand. La décision de fermer le jardin Lecoq est intervenue à l'issue d'une réunion ce vendredi après-midi en préfecture. Toutes manifestations dans l'enceinte et aux abords du parc sont interdites ce samedi.

Le communiqué - @Préfecture Puy-de-Dôme

Muré dans le silence depuis jeudi, Olivier Bianchi a également fait parvenir un communiqué (ci-dessous) en début de soirée. Le maire dit prendre acte de la décision de Monsieur le Préfet du Puy-de-Dôme, tout en déplorant les déclarations de tous ceux, qui ces derniers jours, par inconséquence, radicalité idéologique et/ou instrumentalisation politicienne, ont attisé les tensions.

Le communiqué du maire de Clermont-Ferrand - @ Ville de Clemront-Ferrand

Nous n’avons pas la même conception de l’ordre public, de la sécurité et de la justice - Brice Hortefeux

La veille, le premier représentant de l’État avait reçu plusieurs représentants des organisations syndicales de la police du département du Puy-de-Dôme. Ces derniers ont fait part de l'émoi généré dans leurs rangs par la décision du maire de Clermont-Ferrand. Indignations également d'une partie de la classe politique. Le député européen, conseiller régional et ancien ministre de l'intérieur Brice Hortefeux a également réagi ce vendredi sur France Bleu Pays d'Auvergne. "C’est une très mauvaise initiative car ça donne le sentiment que l’on désavoue les forces de sécurité, c’est un signal de défiance, et je regrette que des élus municipaux aient cautionné cette initiative, visiblement nous n’avons pas la même conception de l’ordre public, de la sécurité et de la justice."