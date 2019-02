Nouvelle expertise sur la mort de Wissam El Yamni : l'intervention d'un tiers à nouveau évoquée

Les avocats Jean-Francois Canis et Jean-Louis Borie ainsi que Marwa, la soeur de Wissam El Yamni

Clermont-Ferrand, France

Les proches de Wissam El Yamni, ce Clermontois décédé en janvier 2012, quelques jours après son interpellation, ont présenté ce lundi les conclusions d'une nouvelle expertise qui vient contredire les précédentes selon eux. Le collège d'experts concluent à un décès qui serait dû à une consommation d'alcool importante, du stress et une flexion prolongée imposée au trentenaire lors son transfert en voiture au commissariat.

Pour l'un des avocats de la famille, cela ne fait pas de doute : ce rapport met de nouveau en cause l'intervention policière. "Jusqu'ici on a essayé de nous faire croire que Wissam El Yamni était mort suite à une surconsommation de cocaïne associée à de l'alcool, c'est qui était complétement délirant" estime Jean-François Canis. Et de rajouter "il est dommage qu'il ait fallu attendre ce collège d'experts pour que certaines vérités médicales soient dites."

L'intervention d'un tiers possible facteur déclenchant

C'est la soeur de Wissam, Marwa El Yamni, retenant difficilement ses larmes, qui a lu l'intégralité du rapport devant les journalistes ce lundi matin, une expertise qui avait été ordonnée par la cour d'appel de Riom en avril 2017. Selon les trois médecins désignés, la mort de Wissam serait donc due à la conjonction d'une consommation d'alcool importante, du stress et de la flexion prolongée imposée au trentenaire. "L'intervention d'un tiers combinée à une consommation excessive d'alcool et au stress engendré par l'arrestation, peut être retenue comme facteur déclenchant du malaise ayant conduit au décès." Le maintien de Wissam El Yamni en flexion a pu donc entraîner un malaise hypoxique générateur d'un arrêt cardio-respiratoire asphyxique. On est loin de l'hypothèse "coktail alcool-cocaine", présentée comme fatale dans certaines précédentes expertises.

C'est un petit pas, enfin, vers la vérité !" Marwa El Yamni, soeur de Wissam

Pour la soeur de Wissam, "c'est un petit pas vers la vérité. Maintenant on attend de la justice qu'elle poursuive cette instruction. Cela fait déjà sept ans que l'on attend " rappelle Marwa El Yamni.

Pour Jean-Louis Borie, l'autre avocat de la famille, "cela n'est pas possible qu'une instruction dure sept ans. On attend que l'instruction reprenne dare-dare, avec la mise en examen d'au moins un des policiers et vers un renvoi devant une juridiction.

Après cette nouvelle expertise, les proches de Wissam El Yamni attendent maintenant une réaction de la part de la juge d'instruction.