Affaire Yanis : devant les assises le beau-père raconte comment s'est déroulé "l'accident"

Poursuivi pour le meurtre du petit Yanis, mort en février 2017 sur les bords de la Lys, le beau père du petit garçon réfute la thèse d'une punition qui aurait mal tourné. L'enfant avait fait pipi au lit, on a retrouvé son corps en partie dénudé et couvert de traces de coups.

Quand ils ont été interpellés la nuit où le corps du petit garçon a été retrouvé sur les bords du canal à Aire-sur-la-Lys (Pas-de-Calais) sa mère et son beau-père avaient eux-mêmes évoqué une punition qui aurait mal tourné. Yanis avait fait pipi au lit, Julien Masson l'aurait alors contraint à courir sur plusieurs kilomètres le long de la Lys.

Mais ce mardi, devant les assises du Pas-de-Calais à St Omer, le jeune homme livre une toute autre version: "Je ne dormais pas, Yanis s'est réveillé parce-qu'il avait fait pipi au lit. J'ai décidé d'aller chercher du tabac, il a voulu venir avec moi et j'ai accepté".

Julien Masson a la voix brisée par l'émotion. "Jamais de la vie je n'aurais voulu de mal à un enfant, encore moins à Yanis". Selon lui, il ne l'a pas contraint à courir, sous la pluie et par cinq degrés en pleine nuit. "Il aimait courir, et il est parti devant, j'ai même dû prendre mon vélo pour le suivre."

Mais le chemin est accidenté, peu praticable et l'enfant tombe à plusieurs reprises. Il dévale même un talus et se plaint qu'il a mal aux mains. "Je l'ai simplement suspendu au-dessus du canal pour qu'il puisse se les rincer". Seulement voilà, les vêtements de l'enfant qu'on a retrouvés totalement détrempés, étaient bel et bien imprégnés de l'eau de la rivière.

Et puis comme il semble fatigué et commence à s'endormir, Julien Masson le met sur le vélo pour le pousser sur le chemin du retour. Il serait alors tombé une nouvelle fois sur les cailloux du chemin. "C'est sûrement là qu'il s'est blessé à la tête". L'accusé a la voix qui tremble, il sanglote et ajoute : "Si j'avais allumé ma torche j'aurais vu qu'il saignait". Mais c'est bien du sang et de l'ADN de l'enfant qu'on a retrouvé sur la lampe qui était cassée.

Une thèse qui ne semble pas convaincre les avocats des parties civiles. "Il n'a cessé de changer de versions au cours de l'instruction", s'agace même Me Jean-Philippe Broyard, au nom de l'association enfance et partage qu'il représente.

Un vrai taudis

Le premier enquêteur qui est mandaté pour inspecter le cabanon dans lequel les deux adultes et l'enfant passaient le week-end n'a pas de mots pour qualifier ce qu'il a découvert. Deux pièces, sans eaux, sans électricité, de la crasse partout et des denrées alimentaires moisies. Un sceau posé à l'entrée de la chambre faisait office de latrines.

Les deux adultes et l'enfant dormaient sur un matelas à même le sol et crasseux. "C'est une honte de faire un vivre un enfant de cinq ans dans de telles conditions".

Et c'est sur le chemin qui passe devant le cabanon et qui longe le canal que l'enfant aurait été contraint de courir ou de marcher pendant plus de deux heures, selon les premiers éléments recueillis par les gendarmes. A près de trois kilomètres ils ont retrouvé une chaussure de Yanis. Et puis son pantalon, trempé et déchiré, ainsi que la fameuse lampe torche, cassée.

Le responsable de l'enquête est formel: "Yanis est décédé des suites d'une succession d'actes violents et volontaires de Julien Masson".

Assise elle aussi dans le box des accusés, la maman de Yanis reste le regard fixe, elle ne fait aucun commentaire. Emilie Inglard est poursuivie quant à elle pour n'être pas intervenue cette nuit là.