Affaire Yannick Dietsch : l'acquittement de deux accusés confirmé en appel

Deux accusés dans l'affaire du meurtre de Yannick Dietsch étaient rejugés depuis ce mardi 4 mai à la cour d'appel du Jura. En septembre 2020, la cour d’assises de la Haute-Saône et du Territoire de Belfort avait acquitté Dilan Laurence et David Tournier du meurtre de l'homme de 27 ans, à Faverois (Territoire de Belfort). Ils avaient finalement écopé de peines de prison pour recel d’armes volées. Le parquet, qui avait requis 22 ans de prison pour homicide, avait fait appel.

Ce jeudi 6 mai, à Lons-le-Saunier, la cour d'appel du Jura a confirmé l'acquittement des deux hommes pour le meurtre.

Peines réduites à six mois de prison ferme

Ils restent en revanche bien condamnés pour le recel d'armes volées, mais voient leurs peines réduites à six mois de prison ferme chacun. En première instance, Dilan Laurence et David Tournier avaient respectivement écopé de deux et un an ferme.

Le 2 décembre 2016 Yannick Dietsch, un jeune homme de 27 ans, était découvert mort près d'un étang de Faverois, victime de deux balles de fusil de chasse. En septembre 2020, la cour d'assises avait reconnu coupable du meurtre Jonathan Grohens, condamné à 20 ans de réclusion criminelle. Une quatrième personne avait été condamnée à une année d’emprisonnement avec sursis pour modification de scène de crime.