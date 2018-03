Les deux accusés de ce procès pour meurtre nient les faits et accusent l'autre. Le 12 septembre 2010, Anouar Zethi a été abattu pour une dette de stup. Le procès de Christian Bodei 26 ans, et David Winkler 31 ans va durer 4 jours

Ce mardi matin débute un procès très attendu en Béarn devant la cour d'assise des Pyrénées-Atlantiques à Pau. On juge deux hommes. Christian Bodéi et David Winkler pour le meurtre d'Anouar Zéthi, un orthézien de 22 ans. Le mobile : échapper à une dette de stupéfiants de 6 000 euros. Les deux accusés 26 et 31 ans sont originaires du village de Mont sur le bassin de Lacq. Des faits qui remontent au 12 septembre 2010.

L'un accuse l'autre

Il a fallu quatre ans d’enquête pour poursuivre ces deux hommes. Mais les deux nient avoir tuer, et les deux accusés vont s'affronter pendant ces 4 jours de procès. Parce que l'un accuse l'autre. Bodei affirme qu'il n'a fait que prêter son fusil de chasse, avec les munitions, des balles pour sangliers, à Winkler, sans connaitre ses intentions. Il dit qu'il n'a jamais mis les pieds au stade de foot de Lendresse, le lieu du crime. Il dit ça depuis le début, mais en évoluant sur son emploi du temps le jour du meurtre. Et puis il y a les déclarations de Winkler, accablantes pour Bodei : Winkler dit que Bodei était avec lui. Qu'il s'est caché derrière une haie, et que, quand Anouar Zéthi s'est montré menaçant, Bodei a surgi et il a tiré. Dans le thorax à une distance de quelques mètres. Puis en pleine tête à bout portant.

Ils étaient forcément deux

Mais il y a aussi les éléments pratiques de ce dossier. Il a été établi qu'il est impossible pour un homme seul, de tirer, nettoyer la scène de crime, transporter ce cadavre de 70 kilos, l'enfouir dans un bois près de Mont dans un trou de 50 centimètres de profondeur, de brûler ses vêtements et d'aller cacher sa voiture à Serres Sainte Marie. Le tout en une heure maximum.

La famille d'Anouar Zéthi n'attend rien

La famille de la victime a longtemps attendu que l'enquête débouche sur ces deux mises en cause. Les quatre premières années, l'instruction a fait du surplace. Mais elle ne s'attend pas à ce que ce procès accouche de la vérité. L'avocate de la famille, Maitre Isabelle Casau espère au moins qu'on ne va pas faire le procès d'Anouar, trafiquant de drogue certes, mais bel et bien victime de ce meurtre pour 6000 euros.

Sa famille n'attend pas forcément grand chose de cette audience de la cour d'assise, sauf si les accusés changent d'attitude. Dans cette affaire on n'aura jamais la version d'Anouar Zéthi, puisqu'il est mort et qu'il a été tué pour ne pas dire assassiné. Il serait très maladroit de la part des accusés de transformer ce procès qui est le leur, en procès d'Anouar Zéthi. Je ne suis pas persuadée que ça serait apprécié par la cour et par les jurés — L'avocate de la famille Zéthi

Le procès doit durer 4 jours. Verdict vendredi soir.