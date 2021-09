Le gourou de Gujan-Mestras "Zeus" diminué, son procès aux assises renvoyé

Claude Alonso, gourou de la secte de l'Olympe, et surnommé Zeus ne s'est pas présenté ce lundi au premier jour de son procès aux assises de Bordeaux pour viols et abus de faiblesse. L'audience a été reportée. Le prévenu vient d'être opéré du genou et n'est pas en mesure d'assister aux débats.

Le procès de Zeus est reporté. Celui qui s'appelle en réalité Claude Alonso, 80 ans, à la tête de la secte de l'Olympe à Gujan-Mestras (Gironde), devait être juge aux assises de Bordeaux pendant quatre jours à compter de ce lundi pour viols et abus de faiblesse. Le prévenu était absent des audiences car diminué physiquement par une opération du genou, survenue le 14 septembre dernier. La cour a décidé de renvoyer le procès, sans indiquer de date précise, mais elle s'est engagée à ce qu'il soit programmé "en priorité".

Une des deux parties civiles absente également

La cour a estimé que l'état de santé de l'octogénaire ne lui permettait pas de comparaître cette semaine. Un expert médecin-légiste a conclu que l'accusé, ne pouvait pas se présenter à l'audience pas avant "un délai d'un mois", a détaille Jérôme Hars, le président de la cour.

Les avocats des parties civiles et le ministère public avaient plaidé le rejet de la demande de renvoi et souhaitaient une tenue du procès coûte que coûte. "La santé de Claude Alonso, c'est sa marque de fabrique, il s'en est déjà servi pour se sortir de sa détention, il s'en sert maintenant pour reporter son procès. Il avait déjà besoin de cette opération en 2017, mais elle tombe finalement une semaine avant l'audience", affirmait à la barre Maître Maleine Picotin-Gueye, avocate de Valérie Alonso, fille du gourou, qui s'est constituée partie civile, et qui dit avoir été victime de viols incestueux pendant près de 10 ans. Elle ne s'est pas présentée à la cour d'assises ce lundi. La cour a estimé que la gravité des faits reprochés "nécessite que le prévenu prenne part aux débats".

A la sortie de la cour d'assises, l'avocat de Claude Alonso, maître Georges Parastatis, a, comme il l'a fait durant l'audience, continué de mettre en avant l'absence de la partie civile : "On ne peut pas accuser une personne, tenter et souhaiter qu'elle passe le reste de sa vie en détention sans venir expliquer pourquoi. La partie civile souhaitait qu'on organise un procès d'assises, sans l'accusé ni l'accusateur. C'est un jeu d'échec sans joueur, ce n'est pas possible, ça aurait été une mascarade."

Reconstitution de l'Olympe à Gujan-Mestras

Me Maleine Picotin-Gueye regrette que le prévenu maintienne "le pouvoir sur le calendrier de la session d'assises. C'est très regrettable. Il est déjà dans la toute-puissance et continue de l'être. Il y avait de l'attente pour les parties civiles, mais uniquement à l'égard de la justice. Pas à l'égard de Claude Alonso, puisqu'il a toujours nié les faits, et ne les reconnaîtra très certainement jamais."

Pendant plus de 10 ans, de 2003 à 2015, Claude Alonso aurait mis en place à son domicile de Gujan-Mestras une reconstitution de l'Olympe, dont il était le protagoniste. Entouré de femmes, il aurait notamment exigé des rapports sexuels pour "sauver l'humanité", selon Me Maleine Picotin-Gueye, experte des questions sectaires. Trois femmes l'accusent de viols et viols par ascendant, cinq femmes l'accusent d'abus de faiblesse. Le prévenu nie les faits.