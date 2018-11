Luçon, France

Au lendemain des révélations de Médiapart sur des prêtres pédophiles en Vendée, Jean Bondu, vicaire général du diocèse de Luçon appelle les victimes à se manifester. Il était l'invité de France Bleu Loire Océan ce vendredi matin. L'intégralité de l'interview est en podcast et peut s'écouter en cliquant sur ces mots.

L'église de Vendée reconnait les abus sexuels dont sont accusés une douzaine de prêtres. Des prêtres de l'institution Saint-Joseph à Fontenay le Comte et surtout du petit séminaire de Chavagnes-en-Paillers. Pendant 30 ans, des années 50 jusqu'aux années 80, ils s'en seraient pris à de jeunes garçons. Combien ? On ne sait pas et ce matin, sur France Bleu Loire Océan, le vicaire général du diocèse de Luçon, Jean Bondu, demande aux victimes de se manifester après ces terribles révélations.

C'est un choc, une honte, une déception. Il est attendu des prêtres qu'ils témoignent de la bonne nouvelle de l'Evangile, et là c'est le contraire, c'est un scandale d'avoir eu ces attitudes envers des enfants. Je profite de cette interview pour solliciter les témoignages de ceux qui auraient connu les faits pour les envoyer à l'évêché de Luçon."

Sur la douzaine de prêtres accusés de pédophilie seulement deux sont encore en vie aujourd'hui. Ils sont suspendus depuis le début de semaine affirme le vicaire général du diocèse de Luçon. Il précise aussi que depuis les premiers témoignages, en 2012, ils n'avaient plus de contacts avec les jeunes.