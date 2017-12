Nelly Balmain a 29 ans quand elle disparaît le 8 août 2011 à Saint-Jean-en-Royans. Elle est un peu dépressive. Ce soir-là, elle part sur son scooter rouge, sans son téléphone, sans son argent ni ses médicaments. Sa famille n'a plus de nouvelle depuis six ans. Pour Marie-Christine Balmain, la maman de la disparue : "C’est l’occasion pour nous de remettre le pied à l’étrier. Car aujourd’hui, l’enquête est au point mort."

Savoir si Nordahl Lelandais est passé dans la Drôme, c'est une piste, une première depuis très longtemps selon le Papa, Pierre Balmain : "Il y a des soupçons. On ne sait jamais, de toute façon l’emploi du temps de ce garçon sera retracé. "

En tout, huit familles d'Auvergne Rhône Alpes veulent vérifier s'il y a un éventuel lien avec Nordahl Lelandais. Elles sont accompagnées par l'association de recherche des personnes disparues.

"Quand on a des disparitions qui datent de plusieurs années, les familles se font à l'idée d'une disparition définitive mais elles veulent savoir. Et quand on a des éléments nouveaux comme la présence de Lelandais, elles veulent qu'on vérifie s'il n'y a pas une connexion entre cet individu et les disparus." Bernard Valezy, le président de la section Auvergne Rhône-Alpes