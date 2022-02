Affaire Ribes : des victimes se réunissent dans un collectif

Une vingtaine de victimes et de proches de victimes du père Ribes viennent de lancer un collectif. Il s'agit d'échanger des informations, de se soutenir et d'agir ensemble dans ce dossier. Le père Ribes aurait agressé sexuellement une cinquantaine d'enfants dans les années 70 et 80.

Un rassemblement est prévu d'ici un mois, à Grammond, lieu de naissance et de sépulture du père Ribes, décédé en 1994 et accusé de pédocriminalité.

Pour le moment 50 victimes se sont faites connaitre (dont 17 qui ont contacté le diocèse de Saint-Étienne) mais il pourrait y avoir une centaine de victimes en tout selon Danaï Gemet, la fille d'une des victimes et membre du collectif.

"Forcément quand on prend la mesure de cette affaire, il y a un devoir de rassemblement. Un besoin d'échanger entre les victimes parce que les faits sont extrêmement graves. Il faut que ces personnes qui se sont tues pendant des années puissent déjà prendre conscience de l'ampleur des dégâts. Et puis quand une victime passe devant un tableau, devant des vitraux c'est une profonde blessure. Pour nous c'est vraiment un combat que ces productions soient décrochées. Tout ce qui pourrait toucher à la commercialisation des productions de Ribes... il y a eu une vente aux enchères il me semble dans les années 90, le diocèse de Lyon a commercialisé un livre... on veut que tout élément qui puisse permettre de faire de l'argent soit arrêté, soit stoppé et que les personnes touchées par cette affaire n'aient plus à souffrir".

Un signalement au Procureur de la République

Le diocèse de Saint-Etienne a fait un signalement lundi soir auprès du Parquet de Saint-Étienne des accusations d'agressions sexuelles qui pèsent sur le père Ribes. Il lui a transmis le nombre de victimes (17) et leurs noms.

Le père Ribes est décédé et les faits reprochés sont en majorité prescrits. Mais il n'appartient pas au diocèse de juger de l'opportunité des poursuites. C'est le travail de la justice. Le diocèse transmet, le Procureur choisira ou non d'investiguer.

Et puis il reste des questions : le père Ribes a-t-il bénéficié de "complicités", des proches qui savaient par exemple et qui n'ont rien dit ; il y a ces photos et dessins qui ont été brûlés après sa mort et auraient pu être considérés comme des preuves.

La justice doit étudier l'opportunité d'éventuelles poursuites. Les diocèses de Lyon et de Grenoble avaient déjà également fait des signalements à leurs Procureurs respectifs.