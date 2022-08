Affaissement près des voies : la ligne Cambo-les-Bains/Saint-Jean-Pied-de-Port coupée au moins jusqu'à demain

Suite à un affaissement, le train ne circule plus depuis hier matin entre Saint-Jean-Pied-de-Port et Cambo-les-Bains. Des navettes ont été mises en place pour remplacer le TER.

Depuis hier matin, le train ne circule plus entre Saint-Jean-Pied-de-Port et Cambo-les-Bains. La faute à "un affaissement près des voies", le trafic a été totalement interrompu précise la SNCF. Il ne devrait pas pouvoir reprendre avant au moins demain. "Nous avons interrompu tout le trafic à partir du moment où on a su pour l'affaissement, explique la SNCF. Nos équipes sont à pied d'œuvre depuis hier matin pour tout réparer, nous en saurons plus demain, pour savoir si les trains peuvent à nouveau rouler." Les causes ne cet affaissement ne sont pas encre connues.

Des navettes mises en place pour compenser

Pour compenser l'absence du train entre Cambo et Saint-Jean, la SNCF a mis en place des bus, qui desservent les villes dans les deux sens. La SNCF de compléter en expliquant que le train continue de circuler normalement entre Bayonne et Cambo-les-Bains.