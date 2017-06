Affaissements miniers à Rosbruck : Charbonnages de France condamné à payer près de six millions d'euros

Le tribunal de grande instance de Sarreguemines a condamné ce vendredi Charbonnages de France à payer 5,9 millions d'euros à Rosbruck. La commune mosellane subit de nombreux préjudices à cause de l'effondrement de galeries souterraines pendant l'exploitation des mines de charbon.

Près de 6 millions d'euros, 5.907.619,71 d'euros très exactement : c'est la somme que Charbonnages de France est condamné à verser à la commune de Rosbruck en réparation des dommages subis à cause des affaissements miniers. Le tribunal de grande instance de Sarreguemines a rendu son jugement ce vendredi matin. Des expertises avaient évalué le montant du préjudice entre 7 et 8 millions d'euros. Rosbruck avait touché 1 millions d'euros de provisions à l'été 2016.

Bâtiments communaux et maisons privées fissurés, édifices en pente de 2,5% dans lesquels les placards penchent et les fauteuils reculent tout seuls, 3 km de réseau d'assainissements à refaire... Rosbruck a payé cher les affaissements du sol causés par l'effondrement des galeries d'exploitation du charbon. Et ce n'est pas qu'une question financière : la petite commune mosellane de 800 habitants a pratiquement perdu le tiers de sa population en 20 ans.

Préjudice financier et déficit d'image

Le montant de la réparation a été calculé après de nombreuses expertises et une longue procédure, débutée en 2004. Il s'agit d'indemniser les dégâts affectant plusieurs bâtiments communaux ainsi que le réseau d’assainissement, ainsi que le coût des travaux conservatoires effectués sur les immeubles après les affaissements. Mais aussi : le préjudice subi par la commune de Rosbruck qui a acheté des logements, mis en location à prix bas pour compenser l’absence de bailleurs privés. Ou encore : un préjudice fiscal lié à la destruction de 75 maisons et une baisse démographique supérieure de 22 % aux communes voisines. Le tribunal indemnise également, à hauteur de 100 000 euros, le préjudice lié à la dégradation de l’image de la commune.

Charbonnages de France peut faire appel, mais devra régler 3 millions d’euros à titre d'exécution provisoire. C'est l'Etat, se substituant à l'ancien établissement public d'exploitation des mines, qui devrait mettre la main à la poche.