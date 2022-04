Affiche déchirée, "Poutine" local : "les querelles de clochers" entre des élus de Gorron

Le maire de Gorron et le seul élu d'opposition au conseil municipal se sont retrouvés devant le tribunal de police de Laval ce lundi. Pascal Martin était jugé pour "enlèvement et altération d'affiche". La justice lui reproche d'avoir déchiré une affiche de campagne de Jean-Marc Allain en juin 2021, lorsque ce dernier était candidat aux élections départementales dans le Nord-Mayenne. "C'est une querelle de clochers" a regretté l'avocate de la défense.

"Nous sommes dans une cour de récré, avec un arbitre au milieu" a dénoncé son conseil, que l'on a senti presque agacée de plaider pour une simple affiche arrachée. Ce n'est même pas l'affiche entière d'ailleurs, mais un petit morceau. À la barre, Pascal Martin dit qu'il n'a rien déchiré le 20 juin 2021, et qu'il a au contraire ramassé le morceau par terre.

"Faux" répond le maire de Gorron. Deux témoins ont été entendus dans cette histoire : l'épouse du maire et sa belle-mère. "Vous comprendrez qu'on peut remettre en cause leur impartialité", répond l'avocate de la défense. En fait cette nouvelle bisbille entre ces deux hommes révèle une profonde animosité entre eux. Pascal Martin reproche depuis plusieurs années au maire de la ville d'avoir utilisé sa casquette de conseiller départemental pour tenter de savoir s'il avait le droit de toucher le RSA en 2019. Parole contre parole, diffamation, soupçon permanent. Les deux partagent en revanche une même volonté, celle de retrouver un peu de sérénité au conseil municipal de Gorron.

Le maire comparé à Poutine en conseil municipal

Le 24 mars dernier, un incident entre ces élus a émaillé le conseil municipal de Gorron, comme le relatent nos confrères du Publicateur Libre et du Courrier de la Mayenne. Pascal Martin a comparé le maire de Gorron à Vladimir Poutine, lui reprochant une absence de dialogue dans certains dossiers de la ville. Regrette-t-il cette comparaison ? "Absolument pas. Mais Jean-Marc Allain c'est quelqu'un qui ne répond jamais aux questions, et qui vous embarque toujours sur un autre sujet. C'est dingue ! Il y a un homme à la tête d'un grand pays qui ne répond jamais aux questions et moi je me retrouve à ma petite échelle à Gorron avec quelqu'un qui fait pareil", déclare Pascal Martin.

Est-ce qu'un retour à des débats plus apaisés est possible au conseil municipal de Gorron ? "Tout dépend du comportement de monsieur Martin", répond le maire Jean-Marc Allain. "Que ce soit clair, je n'ai pas de divergences avec lui. Je remarque simplement que c'est une personne qu'il vaut mieux voir de loin que de près. Je n'ai rien contre monsieur Martin, c'est fatiguant", termine l'élu.