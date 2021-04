Affiches anti-chasse dans les Landes: plainte déposée contre la Fondation Brigitte Bardot

« Chasseurs, sauvez des vies, restez chez vous ! » Ce message placardé sur quelque 1500 panneaux d'affichage dans toute la France vise à sensibiliser aux dangers que représente la chasse. "Il s'agit de dénoncer l'imposture de la chasse" explique Daniel Raposo, le référent landais de la Fondation Brigitte Bardot. Une cinquantaine de panneaux sera visible dans les Landes à Mont-de-Marsan, Tyrosse, Dax. Le long des grands axes mais aussi dans les villages.

Cette campagne sort en même temps qu'un sondage Ipsos commandé par la Fondation, selon lequel 71 % des Français ne se sentent pas en sécurité lorsqu’ils se promènent dans la nature en période de chasse. "Les chasseurs ont un loisir qui tue, martèle Daniel Raposo. Cette campagne fait partie des attentes sociétales. 78% des français veulent des dimanches sans chasse."

L'affichage avance des chiffres: 141 accidents dont 11 mortels, 30 millions d'animaux abattus. Le référent landais prévient: "on ne reprend pas des chiffres fantaisistes. Ce sont ceux de l'Office français de la biodiversité donc ce sont des chiffres de l'état."

La Fédération des chasseurs 40 porte plainte

Du côté des chasseurs, cette campagne "choque". Jean-Luc Dufau, le président de la Fédération départementale des chasseurs des Landes tente depuis mardi de calmer les esprits auprès des chasseurs landais. "On considère cette campagne comme une incitation à la haine, à la violence." La fédération a d'ailleurs alerté les services de la préfecture. Et ce mercredi elle a engagé une action en justice pour le retrait immédiat de ces affiches. Une plainte pour diffamation, incitation à la haine et à la discrimination a été déposée. Pour le président de la Fédération, "c'est une atteinte à notre culture, une atteinte à notre ADN, à notre passion et surtout à notre mission d'intérêt général." Jean-Luc Dufau rappelle que la chasse est une activité légale, reconnue par l'état, "que ça plaise ou non".

Esprit du Sud soutient les chasseurs landais

Les chasseurs landais portent plainte, soutenus par l'association Esprit du Sud. L'association qui regroupe élus, aficionados, chasseurs, agriculteurs, entrepreneurs et artisans entend protéger et promouvoir le patrimoine culturel landais. Et cette campagne de la Fondation Brigitte Bardot, c'est "du harcèlement contre toutes les valeurs rurales". "C'est une campagne aujourd'hui contre les chasseurs, explique Dominique Graciet son président. Hier c'était contre la tauromachie. Avant-hier contre l'élevage et l'agriculture. Bref c'est de la stigmatisation. Encore une fois les valeurs de la ruralité sont bafouées."