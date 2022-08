Affiches antivax à Toulouse : le préfet de la Haute-Garonne prend un arrêté pour interdire cette campagne

Le préfet de la Haute-Garonne, Étienne Guyot, a pris un arrêté préfectoral pour interdire définitivement la campagne d'affichage anti-vaccination contre le Covid-19 à Toulouse. L'affichiste et l'association à l'origine de ces panneaux ont 72 heures pour les retirer.

Il y a plus d'une semaine, la secrétaire d’État en charge de la Citoyenneté, Sonia Backes, avait demandé un arrêté préfectoral interdisant les affiches aux messages hostiles à la vaccination contre le Covid-19. Elles sont désormais interdites à Toulouse. Le préfet de la Haute-Garonne, après avoir mené une procédure contradictoire, a pris un arrêté préfectoral d’interdiction de cette campagne d’affichage.

72h pour les enlever

L’arrêté interdit cette campagne et impose à l’annonceur, à l’association « Réinfocovid », et à l’affichiste, la société "Luchetta peinture et sérigraphie", basée à Tournefeuille, de procéder au retrait de ces affiches dans le délai de 72 heures à compter de la notification de l’arrêté qui a été effectuée ce jour.