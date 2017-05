Affranchissement du courrier : le timbre rouge de plus en plus cher et des délais qui s'allongent

Le prix du timbre rouge (pour les lettres prioritaires) a augmenté de 42% depuis 2012, indique 60 millions de consommateurs dans une enquête publiée le 4 mai, alors que les délais de distribution de ce courrier a plutôt tendance à s'allonger.

C'est un comble pour La Poste mais, en plus de coûter de plus en plus cher, les lettres rapides sont trop lentes. D'après une enquête publiée le 4 mai par le magazine 60 Millions de consommateurs, La Poste aurait de plus en plus de mal à respecter ses délais de distribution du courrier prioritaire, celui affranchi avec un timbre rouge.

Le prix du timbre rouge en hausse de 42% en cinq ans

En théorie, ce courrier doit être distribué à "J+1", soit le lendemain de son dépôt dans une boîte aux lettres de La Poste. L'enseigne a d'ailleurs des comptes à rendre au gouvernement à ce sujet : elle doit respecter ce délai de distribution d'un jour pour 85% du courrier prioritaire, un objectif fixé par arrêté ministériel. Mais en 2016, le résultat était très légèrement inférieur à ce taux (84,9%) et surtout, il est en baisse régulière depuis 2012 (87%).

Pour le magazine 60 Millions de consommateurs, "ce mauvais résultat est d'autant plus surprenant que le prix des timbres de la lettre prioritaire a explosé ces dernières années". Le timbre rouge coûte actuellement 85 centimes pour une lettre de 20 grammes, soit 5 centimes de plus qu'en 2016. Et les hausses sont devenues habituelles pour le courrier prioritaire : selon 60 Millions de consommateurs, le prix du timbre rouge a augmenté de 42% depuis 2012.

Les courbes des délais de distribution du courrier prioritaire et du prix du timbre de rouge ces dernières années. - 60 Millions de consommateurs

La Poste a perdu en efficacité aussi ces dernières années pour l'envoi des lettres recommandées, puisque pour la deuxième année consécutive, le taux de distribution en temps et en heure est en-dessous des objectifs : 94% de ce courrier est arrivé à son destinataire deux jours après envoi en 2016, alors que l'objectif était fixé à 95%.

Près de 95% des lettres avec un timbre arrivent à temps

Tout va bien en revanche pour le timbre vert. 94,9% du courrier affranchi à ce tarif (73 centimes) est arrivé dans le délais impartis en 2016, en "J+2". Ce résultat est au-dessus de l'objectif fixé par les pouvoirs publics (93,75%) et améliore d'un point le résultat de 2015. Contrairement au courrier prioritaire d'ailleurs, les résultats pour la distribution des lettres affranchis avec un timbre vert sont en amélioration ces dernières années.