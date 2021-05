Affrontements armés à Valence : retour au calme à Fontbarlettes, cinq interpellations dans le quartier

Retour au calme dans le quartier Fontbarlettes à Valence après les affrontements armés entre bandes rivales et les violences urbaines dans la nuit de vendredi à samedi, les policiers renforcés par quarante CRS ont patrouillé durant la nuit de samedi à dimanche et ils ont procédé à de nombreux contrôles. La préfecture de la Drôme évoque des "opérations de contrôles d'envergure" qui ont visé des individus ne respectant pas les mesures sanitaires (non port du masque, non respect du couvre-feu) ou porteurs d'armes par destination (tournevis, battes, bâtons). Cinq individus ont été interpellés.

Un snack-bar ouvert malgré le couvre-feu

Par ailleurs, quarante personnes ont été contrôlées alors qu'elles se trouvaient à l'intérieur du snack-bar ouvert en dépit des interdictions. L'établissement a été fermé et "fera l'objet d'une lourde sanction administrative". Dans son communiqué, la préfecture souligne également que "l'Etat agit avec détermination face aux trafics et à la délinquance de tout ordre". Une façon de répondre au maire LR de Valence qui estime que l'Etat ne fait pas assez pour ramener le calme dans les quartiers.

Une majorité silencieuse choquée par la violence

Pour les habitants, la situation est difficile à vivre. Beaucoup préfèrent ne pas s'exprimer publiquement par peur de représailles. Ils évoquent une majorité silencieuse victime d'une minorité de délinquants. La fusillade au coeur du quartier vendredi soir a particulièrement choqué. Il y a déjà eu des règlements de comptes à Fontbarlettes mais selon des riverains, un cran supplémentaire a été franchi avec ces affrontements armés.