Affrontements entre bandes à Sotteville-lès-Rouen : deux mineurs mis en examen pour "homicide volontaire"

Quatre jours après la mort d'un jeune de 16 ans, dimanche soir, lors d'affrontements entre bandes rivales à Sotteville-lès-Rouen (Seine-Maritime), deux mineurs de 15 et 16 ans ont été présentés à un juge d'instruction et mis en examen ce jeudi pour "homicide volontaire", "violences volontaires aggravées" et "participation à un groupement en vue de commettre des violences".

Selon nos informations, l'un des deux mineurs âgé de 16 ans a été placé en détention provisoire, et l'autre de 15 ans sous contrôle judiciaire avec placement dans un centre éducatif fermé.

Le plus jeune aurait porté le coup de couteau mortel à la victime, mais les investigations se poursuivent pour déterminer l'implication de chacun.

Les obsèques de le victime ont lieu lundi.

Les affrontements ont opposés dimanche soir plusieurs dizaines de jeunes, entre 30 et 50 personnes selon des témoins, deux bandes rivales du quartier de la Sablière à Rouen et de Petit-Quevilly. La victime de 16 ans, habitait Petit Quevilly, les des jeunes mis en examen vivaient dans le quartier de Grammont / Sablière.