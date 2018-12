Affrontements samedi à Besançon : le mea culpa d'un gilet jaune

Jets de pavés et bombes lacrymogènes, la manifestation des gilets jaunes a dégénéré samedi à Besançon. Les trois personnes qui passaient ce lundi en comparution immédiate seront finalement jugés le 25 janvier.

"Je regrette profondément, ce n'était pas moi." A l'audience, Clément le seul des trois prévenus qui portait un gilet jaune ce samedi lors de la manifestation qui a dégénéré à Besançon est aussi le seul à assumer pleinement ses actes et à exprimer un mea culpa.

"Je me suis laisser emporter" - Clément, chauffeur de bus à Besançon

Ce chauffeur de bus bisontin sans casier et jusqu'ici sans histoire explique : " C'est une situation que je ne pensais pas vivre un jour. J'étais là pour dire : moi aussi c'est mon pays, ça devient vraiment n'importe quoi. J'étais là pour soutenir les autres, pas pour casser du flic. Et je me suis laisser emporter."

Un seul des trois prévenus portait un gilet jaune

Autre cas, celui de Carole déjà condamnée à plusieurs reprises, c'est elle déjà qui avait perturbé le conseil municipal de Besançon fin septembre à propos de l'arrêté anti-mendicité et qui déjà s'en était pris à des policiers. Elle est cette fois convoquée pour avoir fait mine de lancer un pavé sur les policiers et leur avoir lancé : "Fils de p..., enc..., vous faites vraiment un métier de merde."

Je ne suis pas une mauvaise personne ! - Carole

Cette ancienne assistante sociale est la seule à être placée sous mandat de dépôt pour ne pas avoir respecté ses obligations de contrôle judiciaire. Secouée de sanglots, elle s'effondre alors littéralement à l'audience et lance : "Je veux revoir mes enfants ! Je n'ai jamais été agressive avec personne. Je ne suis pas une mauvaise personne !"

Jugement le 25 janvier

Avec un troisième prévenu, un sans domicile fixe suivant une formation à Besançon, tous ont donc demandé un délai pour préparer leur défense. Ils seront jugés le 25 janvier à 8h30.