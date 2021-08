Afghanistan : la maire de Strasbourg prête à accueillir les réfugiés

Au lendemain de la déclaration d'Emmanuel Macron sur la situation en Afghanistan, la maire écologiste de Strasbourg, Jeanne Barseghian affirme dans un tweet mardi après-midi que "Strasbourg, dans sa longue tradition de ville hospitalière, est prête à accueillir les Afghans et Afghanes qui cherchent refuge en France et arriveront sur notre sol". L'élue écologiste interpelle nommément le Président de la République : "nous avons les capacités d'accueillir dignement".

Lors de son allocution, le chef de l'Etat a expliqué que "l'Europe ne peut pas à elle seule assumer les conséquences de la situation actuelle". Le président entend "protéger" la France de "flux migratoires irréguliers importants qui mettraient en danger ceux qui les empruntent et nourriraient les trafics de toute nature".

On n'est pas sur des questions de moyens, on est sur des questions de dignité humaine

Des propos qui vont à l'encontre des convictions de la maire de Strasbourg : "Quand on voit cette détresse humaine, on ne doit pas hésiter et on ne doit pas avoir des préoccupations comme celles exprimées par le Président de la République autour des flux migratoires et du tri à effectuer entre les personnes", explique Jeanne Barseghian sur France Bleu Alsace. "Je sais pouvoir compter sur les services de la ville de Strasbourg qui sont en lien étroit avec les services de la préfecture et les associations de terrain".

Deux jours après la prise de pouvoir des talibans en Afghanistan, plusieurs maires français socialistes et écologistes ont affiché sur Twitter la même position que celle de Jeanne Barseghian. C'est notamment le cas des élus de Lyon, Marseille, Grenoble, Tours, Clermont et Besançon.