Afghanistan : Saint-Nazaire, Nantes et La Roche-sur-Yon sont elles prêtes à accueillir des réfugiés ?

Alors que de nombreux maires en France se disent prêts à accueillir des réfugiés afghans. Les discours des élus de Saint-Nazaire, Nantes et La Roche-sur-Yon sont plus ou moins tranchés.

David Samzun, maire socialiste de Saint-Nazaire assure : "Bien sûr, Saint-Nazaire saura accueillir le cas échéant, dans le cadre d'une solidarité internationale. Chaque collectivité doit prendre sa part. On ne peut pas laisser ces hommes, ces femmes, ces enfants dans cette situation qui est inhumaine. J'ai bien conscience que les hommes et les femmes sont plutôt à mettre des murs à leurs frontières. Moi ce n'est pas du tout mon état d'esprit. Saint-Nazaire saura se mobiliser avec le tissus associatif".

Nantes : "C'est à l'Etat d'organiser les arrivées"

Pour Yves Pascouau, conseiller municipal en charge des migrants à la ville de Nantes : "C'est à l'Etat d'organiser l'arrivée de ces personnes sur le territoire français et c'est à l'Etat avec les collectivités d'organiser localement cette arrivée. Evidemment, comme on le fait depuis longtemps, nous prendrons notre part dans l'accueil de ces personnes".

La Roche-sur-Yon, la question n'est pas tranchée

Luc Bouard, le maire de La Roche-sur-Yon explique : "Aujourd'hui, nous nous posons la question avec la majorité municipale et c'est un débat que nous lancerons dans les jours qui viennent. _Je ne suis pas contre l'accueil de deux ou trois familles_, ce qui pourrait à l'échelle de la France, si chaque commune en faisait autant, représenter un accueil important. A La Roche-sur-Yon, nous avons des migrants en nombre et nous avons du mal à les loger et à leur assurer un avenir et des moyens de subsistance. Tout ça n est pas très simple".