Âgé de 22 ans, il est condamné à 18 mois de prison ferme pour violences conjugales par le tribunal de Vesoul

Un jeune de 22 ans a été condamné à 18 mois de prison ferme pour violences conjugales ce jeudi après-midi, par le tribunal correctionnel de Vesoul. Cet habitant de Luxeuil-les-Bains a été écroué à l'issue de son procès.

Il est accusé d'avoir voulu étrangler sa compagne, dans leur appartement lundi soir à Luxeuil-les-Bains et d'avoir commis des dégâts importants dans l'appartement. Les gendarmes sont intervenus vers 22h30 et l'agresseur a été placé en garde-à-vue le soir-même. Il a été déféré devant un magistrat ce mercredi, et placé en détention provisoire avant son procès, ce jeudi.

Ce jeune, connu de la justice, avait déjà été condamné pour des faits de violences conjugales à Besançon en 2017.