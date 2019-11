Agence Française de Lutte contre le Dopage : la Vichyssoise Clémence Calvin convoquée le 20 novembre

Vichy, Allier, France

La marathonienne vichyssoise Clémence Calvin est convoquée le 20 novembre devant la commission des sanctions de l'Agence française de lutte contre le dopage pour l'affaire de son refus de contrôle le 27 mars 2019 à Marrakech. Son avocat, Me Arnaud Péricard, a confirmé cette date à l'AFP, sans faire de commentaire. L'AFLD n'a également pas souhaité s'exprimer. La championne bourbonnaise a toujours réfuté ces accusations. Suspendue provisoirement, elle encourt jusqu'à 4 ans de suspension pour soustraction à un contrôle antidopage.

L'Agence française de lutte contre le dopage et Clémence Calvin, licenciée à Martigues (Bouches-du-Rhône) se livrent à un bras de fer sur le déroulement des faits du 27 mars dernier au Maroc. Pour l'autorité antidopage, Clémence Calvin a été appréhendée dans la rue par un trio de contrôleurs, qui s'étaient déplacés spécialement au Maroc pour cette mission. Après les avoir conduit dans une salle de sport, elle leur a faussé compagnie avec l'aide de son compagnon et entraîneur Samir Dahmani.

Une plainte pour dénonciation calomnieuse

Après avoir observé le silence pendant plusieurs jours, l'athlète auvergnate avait contre-attaqué, en larmes, lors d'une conférence de presse organisée le 10 avril à Paris, à son retour du Maroc. "C'était tout sauf un contrôle antidopage". Selon elle, les trois contrôleurs se sont présentés "comme des policiers" et lui ont intimé l'ordre de les mener à son mari. Clémence Calvin a porté plainte au Maroc pour "violences et menaces". Depuis, les contrôleurs ont contre-attaqué sur le terrain judiciaire, en déposant plainte pour dénonciation calomnieuse, et l'AFLD a cité l'athlète à comparaître au tribunal pour diffamation.

Clémence Calvin, lors de sa conférence de presse le 10 avril 2019 à Paris. © Radio France - Cecilia Arbona

Sa suspension avait été levée une première fois devant le Conseil d'Etat à cause d'un vice de procédure. Ce qui avait permis à la Vichyssoise de disputer le marathon de Paris le 14 avril dernier. Elle avait alors établi un nouveau record de France de la spécialité en 2 heures 23 minutes et 41 secondes. Un chrono qui n'a pas été homologué en raison de la procédure disciplinaire. Finalement suspendue à titre provisoire, Clémence Calvin a été privée récemment des championnats du Monde d'athlétisme disputés à Doha au Qatar.