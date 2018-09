Marseille, France

Cela dans le cas précis où ils assurent la protection d’une personne exposée à des risques exceptionnels et qui peuvent porter atteinte à leur vie. Cette disposition très attendue dans l’univers de la sécurité privée fait partie de la loi sur la sécurité publique du premier mars 2017. Elle avait assoupli les règles de légitime défense pour les policiers .

Il faut toutefois bien faire la distinction entre les deux principales fonctions.D’une part les agents de protection rapprochée. Ils ont désormais le droit de porter une arme dans la mesure où les risques sont exceptionnels, avec bien sur une formation.D’autre part les agents de sécurité privée ou vigiles ,comme on les appelle, peuvent eux aussi disposer d’armes de poing, c’est-à-dire pistolet ou revolver par exemple. Mais cela uniquement dans des circonstances définies par le préfet. Des circonstances ou leur vie peut être mise en danger.Si ce n’est pas le cas, pour se protéger et protéger autrui ils peuvent utiliser des armes non létales. C’est-à-dire qui ne peuvent pas tuer ou blesser mortellement. Par exemple des matraques ou encore des aérosols paralysant ou des gaz lacrymogènes.

En Provence, la plupart des sociétés de sécurité privée n’ont pas armé leurs agents. Selon le responsable de l’une d’entre elles " si on veut porter une arme, on va dans la police ".

De la cote de la direction du centre commercial des Terrasses du Port ou 10 vigiles sont présents en permanence, c’est non .Sa directrice a d’autres priorités en matière de sécurité, notamment une meilleure formation des personnels et une efficience accrue des systèmes de vidéosurveillance.