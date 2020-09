Âgés de 12 ans à 16 ans, ils s'en prennent à des femmes dans la rue : cinq adolescents arrêtés à Besançon

Cinq mineurs, âgés de 12 ans à 16 ans, ont été arrêtés ce mercredi à Besançon. Ils sont soupçonnés d'avoir d'agressé deux jeunes femmes, sur la ZAC de Châteaufarine, avec main aux fesses, menaces et vols.

Cinq mineurs, âgés de 12 ans à 16 ans, ont été arrêtés ce mercredi à à Besançon, sur la ZAC Châteaufarine, après l'agression de deux jeunes femmes. La bande se trouve derrière le fast-food Mc Donald's quand il s'en prend à une première victime, à 18h50. Ils commencent à embêter cette jeune femme âgée de 20 ans. Ils soulèvent sa jupe, elle reçoit une main aux fesses. Un des jeunes sort un couteau et sous la menace, lui vole son téléphone portable. La jeune femme parvient à s'enfuir, se réfugie et appelle le 17.

Une deuxième victime tombe à terre

Pendant ce temps-là, le groupe d'enfants et adolescents aborde une deuxième victime, âgée de 18 ans. Il lui dérobe 20 euros et un coffret-cadeau qu'il portait sur elle. La jeune femme tombe au sol après un croche-pied. Heureusement, deux patrouilles de policiers arrivent rapidement sur les lieux, puisque ces agents se trouvent à ce moment-là dans le quartier proche de Planoise.

Deux enfants de 12 ans parmi les agresseurs présumés

Les cinq agresseurs présumés sont arrêtés quasiment sur le fait. Trois d'entre eux, âgés de 13 ans, 15 ans et 16 ans, sont placés en garde-à-vue pour agression sexuelle, violences et vols. Les deux autres, âgés de 12 ans sont trop jeunes : ils sont remis à leurs parents, et ont étéconvoqués ce jeudi matinau commissariat de police pour être entendus par les enquêteurs.