Agés de 14 ans, ils sont cinq, poursuivis pour vols à main armée à Longwy

Les cinq mineurs sont soupçonnés d'avoir braqué avec des armes, une pâtisserie et une boulangerie à Longwy. Des menaces pour un peu d'argent liquide dans un commerce et rien dans l'autre.

Agés de 14 ans et déjà poursuivis pour deux vols à main armée à Longwy dans le Pays Haut de Meurthe-et-Moselle, cinq mineurs ont été présentés à un juge pour enfants de Briey ce vendredi 12 février, soupçonnés d'avoir braqué une pâtisserie et une boulangerie en novembre et ce mercredi 10 février. Une enquête menée par les policiers de Mont-Saint-Martin.

Dans une pâtisserie en novembre, deux individus ont brandi une arme de poing qui s'est avérée par la suite factice et une matraque. Ils ont pris la fuite avec un peu d'argent liquide. L'employée a été choqué, victime d'un arrêt de travail de trois jours. Dans la boulangerie ce mardi 10 février, toujours à Longwy, cinq individus armés d'une machette ont tenté en vain de se faire remettre la caisse, ils ont pris la fuite sans butin.

Le responsable de la communication de la police, joint à Nancy, confie constater de plus en plus de faits violents sur tout le territoire commis par des mineurs, des vols à la roulotte, mais également dernièrement le démantèlement d'un réseau de trafic de drogue, avec à sa tête de très jeunes hommes.