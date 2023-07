Agglo de Mulhouse : une centaine d'interventions des pompiers pour des caves inondées suite aux pluies

A Mulhouse et dans son agglomération : Lutterbach, Brunstatt, Illzach, les pompiers sont intervenus plus d'une centaine de fois ce lundi matin. Ce sont les conséquences d'un orage et de fortes pluies.

L'agglo de Mulhouse touchée

Tout a commencé peu avant 11 heures. Les pompiers du Haut-Rhin ont surtout été appelés pour des caves inondées. Ils nous ont signalé également des coulées de boue à Brunstatt, rue Chopin et rue Clémenceau.

A Mulhouse, le boulevard Stoessel a du être fermé temporairement. Il était sous 40 centimètres d'eau.