Agglo grenobloise : appel à témoins pour retrouver les proches d'une adolescente handicapée

Une jeune femme, handicapée physique et mentale âgée de 15 ans disant s'appeler Meriem Daoudi a été retrouvée affaiblie par la police. Elle aurait été hébergée deux ans dans l'agglomération. La police lance un appel à témoins.

Le 11/07/2017 vers 20H45, une jeune mineure porteuse d'une valise rouge était trouvée abandonnée dans le tram ligne C en direction de Saint-Martin-d'Hères à l'arrêt de tram "Les Taillées". Elle présente une infirmité motrice cérébrale et dit se nommer Meriem Daoudi, âgée de 15 ans. Elle serait montée seule dans le tram ligne C à l'arrêt Vallier-Catane. Lorsque la police l'a retrouvée elle était extrêmement affaiblie et a été hospitalisée.

La jeune femme a été hospitalisée

Très amaigrie, elle portait au moment de son abandon un jogging blanc et des baskets blanches. Elle aurait été hébergée pendant deux ans dans une famille sur l'agglomération grenobloise. Les Policiers de la Brigade de Protection de la Famille de la Sûreté Départementale de l'Isère en charge de l'enquête demandent à toute personne susceptible d'avoir croisé la jeune fille le 11 juillet 2017 ou de communiquer tout élément afin d'identifier sa famille ainsi que l'endroit où elle vivait, de bien vouloir les contacter en priorité.

Les numéros : le 17 ou 04/76/60/41/67 ou 04/76/60/42/40.