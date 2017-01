Agglo paloise: trois cambrioleurs arrêtés par les gendarmes

Trois hommes ont été placés en détention provisoire vendredi. Ils sont soupçonnés d'avoir cambriolé une vingtaine de maisons dans l'agglomération paloise.

Après la police, les gendarmes ont arrêtés trois cambrioleurs. Des jeunes hommes entre 18 et 21 ans, soupçonnés d'avoir commis vingt cambriolages dans l'agglomération paloise depuis le mois de novembre.

Une méthode très discrète

Ils cambriolaient les maisons la nuit, alors que les propriétaires étaient dedans, en train de dormir. Il n'y avait même pas d'effraction, ils entraient par les portes et les baies vitrées qui restaient ouvertes. Puis ils volaient ce qui leur tombait sous la main: téléphones, ordinateurs, tablettes, bijoux, et aussi les clés de voiture. Ils repartaient ensuite avec le butin, et le véhicule volé.

Difficiles à attraper

Les gendarmes ont fini par les retrouver mais pas sans difficulté. À cause de cette méthode très bien rodée, mais aussi du fait que les voleurs changeaient très souvent d'endroit. Un jeu du chat et de la souris qui a fini par payer, avec l'arrestation de ces 3 jeunes hommes, déjà connus de la justice. Les gendarmes ont pu ainsi récupérer une partie de ce qu'ils avaient volé: deux voitures, un scooter, du matériel électronique et des bijoux

Les trois hommes sont en détention provisoire depuis vendredi.

