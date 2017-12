Après la coupure générale de jeudi matin dans toute l’agglomération de Dax, Enedis a porté plainte, ce vendredi, contre les grévistes CGT d'Enedis, EDF, RTE et GRDF qui ont coupé volontairement le courant à 13.000 foyers, à une bonne partie des commerces du centre-ville et à tout le Grand Mail.

Dax, France

Enedis n'en reste pas là ! Après la coupure générale volontaire par une centaine de salariés grévistes CGT d'EDF, RTE et GRDF, jeudi matin, dans toute l'agglomération de Dax, au centre-ville et au Grand Mail, le fournisseur d'électricité a porté plainte pour acte de malveillance ce vendredi matin au parquet de Pau. La procureur va donc examiner l’affaire et pourrait décider d’ouvrir une enquête préliminaire. En tout cas, si l’affaire devait aller plus loin, la fédération nationale de l’énergie et des mines, à l’origine de l’action nationale de jeudi, prévient déjà qu’elle organisera la défense des salariés attaqués.

Les commerçants dacquois se réunissent en collectif

De leur côté les commerçants du Grand Mail et du centre-ville sont en train de se réunir en collectif et consultent leurs avocats. Ils envisagent eux aussi de porter plainte pour le préjudice économique très important qu'ils ont subi à 10 jours de Noël.