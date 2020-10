Agglomération de Mayenne : une voiture percute un scooter, trois blessés légers

Trois blessés légers dans un accident de la route ce dimanche après-midi au lieu-dit la Pillerie à La Haie Traversaine près de Mayenne. Une voiture a percuté un scooter sur la départementale 23, sur l'axe de circulation Mayenne-Ambrières. Vers 14h45, le scooter aurait mis son clignotant à gauche pour tourner. La voiture qui le suivait alors ne l'aurait pas vu et aurait tenté de le dépasser et aurait percuté le scooter à ce moment-là. Les deux passagers du scooter en ont été éjectés. La voiture a fini sa course sur un poteau téléphonique proche. Les deux jeunes de 15 et 16 ans à bord du deux roues ont été légèrement blessés. Tout comme la conductrice de la voiture, une femme de 45 ans. Tous trois sont actuellement pris en charge à l'hôpital de Mayenne.