Agglomération de Tarbes : les contrôles routiers vont augmenter de 20%

La préfecture des Hautes-Pyrénées prévient que les contrôles routiers seront plus nombreux dans les jours et les semaines à venir, avec une attention particulière sur l'alcool et la vitesse. Depuis le début du mois de septembre, on dénombre six décès, 22 accidents ont été recensés. En 2021, au mois de septembre, il y avait eu 16 accidents, trois décès. Les autorités constatent également que ces accidents de la route sont très souvent provoqués par des infractions liés au non respect du code de la route : excès de vitesse, conduite après avoir consommé de l'alcool ou des stupéfiants.

Tolérance zéro

Les contrôles routiers sont donc renforcés dans tout le département des Hautes-Pyrénées, et dans l'agglomération de Tarbes, une augmentation de 20% des contrôles est déjà annoncée. Par ailleurs, pour réduire la mortalité sur les routes, les autorités misent également sur la sensibilisation et la pédagogie. Des opérations d'information seront menées auprès des jeunes, des seniors et des associations.