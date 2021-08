Aggravation des violences cet été en Charente : la procureure appelle à la responsabilité

La procureure d'Angoulême fait part de son inquiétude et de son ras-le-bol, face au fort volume d'affaires de violences aggravées, constaté depuis le début de cet été en Charente. Stéphanie Aouine se dit "interpellée" par l'aggravation des comportements, et notamment par le fait que beaucoup de Charentais se baladent avec une arme. "On parle essentiellement de couteaux, qui sont régulièrement retrouvés sur la voie publique, utilisés dans le cadre de rixes qui tournent forcément plus mal." Début août, un Angoumoisin avait ainsi frôlé la mort, poignardé à la gorge parce qu'il avait refusé de donner une cigarette. Son agresseur, en état d'ébriété au moment des faits, a été placé en détention provisoire.

Pas question de baisser la garde face à ses violences, promet la procureure d'Angoulême, qui pense à ces violences sur la voie publique, mais aussi aux violences conjugales. Stéphanie Aouine promet une réponse pénale à la hauteur de la gravité des faits constatés. Et ce, malgré des moyens limités en période estivale pour la justice et les forces de l'ordre en Charente. Parmi les actions déjà engagées ces dernières semaines, "des placements en détention provisoire, des déferrements dans le cadre de comparutions immédiates, des évictions de domicile voire du département si cette sanction peut avoir un sens."

La crise sanitaire n'excuse pas tout

"On a l'impression que les choses partent un peu plus vite, avec des expressions dans les comportements bien plus virulentes, plus agressives, et avec parfois des conséquences bien plus graves" déplore Stéphanie Aouine. Certes la crise sanitaire qui dure depuis un an et demie a sa part de responsabilité : "c'est sûr quand dans les tribunaux on ressent le caractère pesant du contexte, les contraintes qui se sont imposées, mais elles s'imposent à tous" souligne la magistrate qui appelle les Charentais à "maintenir le cap".

"Il n'y aura aucune indulgence" promet encore la procureure d'Angoulême. Dans l'intérêt des victimes, mais aussi de l'ordre public, précise Stéphanie Aouine : "pour que chacun puisse profiter de la période estivale, qui n'est déjà pas évidente. Il n'y a pas besoin d'ajouter ivresse manifeste, violences, ports d'armes..."