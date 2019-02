AGN Avocats, qui propose des services low-cost, peut s'implanter à Limoges après des mois de bataille juridique

Limoges, France

A Limoges, le cabinet AGN Avocats rouvrira ses portes dès lundi ! C'est ce qu'a annoncé hier, jeudi 14 février, la société qui cherche à s'implanter depuis plusieurs mois dans la capitale limousine. L'Ordre des Avocats, un virulent opposant, a tout fait pour ralentir le processus.

La Cour d’Appel a tranché et a donné raison à AGN Avocats. Ce cabinet, considéré comme une entreprise low-cost, pourra donc s'inscrire au barreau local, ce qui ouvre la voie à son implantation définitive à Limoges.

C'est l'épilogue d'une longue bataille juridique entre robes noires explique Maître Philippe Charles, un des fondateurs d'AGN Avocats : "cette décision ordonne notre inscription au tableau de l'Ordre de Limoges. Elle valide donc l'existence de notre structure ici et nous donne le droit d'exercer comme n'importe quel autre avocat. L'Ordre des Avocats estimait que nous ne remplissions pas les conditions suffisantes mais la Cour d'Appel estime que nous remplissions vraiment toutes les conditions nécessaires pour exercer. Je crois que notre profession est à un carrefour. Il y a beaucoup de ressentiment dans notre métier. Certains, comme nous, défendent la liberté d'entreprendre. D'autres défendent une vision plus traditionnelle. Il faut être tolérant et je pense que nous pourrons discuter normalement avec tous les avocats du Limousin".