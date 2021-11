Agressé lors d'un match de football dans l'Orne, l'arbitre porte plainte

"J'ai senti dès le départ que l'ambiance était tendue" confie le jeune arbitre de 20 ans qui ne souhaite pas que son identité soit dévoilée. "Le gardien de l'AS Courteille qui arrive en retard, des joueurs qui me tutoient". Le cours du match bascule vers la 70ème minute. L'arbitre prend une décision qui n'est pas du goût de certains joueurs d'Alençon, et il entend sa mère, présente sur le bord du terrain, se faire insulter. "Je me suis interposé et je me suis à mon tour fait insulter. Alors j'ai poussé le joueur qui est tombé à terre" avoue-t-il. Et les choses s'enveniment. Il se retrouve encerclé et reçoit plusieurs coups au visage. "Mes lunettes ont volé et je n'ai pas vu précisément qui me frappait".

"Si je te retrouve, je te saigne"

La rencontre est arrêtée et le jeune arbitre quitte précipitamment les lieux sous les insultes. "J'ai entendu quelqu'un me dire : si je te retrouve, je te saigne". Direction le commissariat d'Alençon où il dépose plainte. Il y est retourné ce lundi pour faire constater un hématome à la pommette gauche.

Le district de l'Orne de football prend l'affaire très au sérieux. "La procédure est en cours, indique Sébastien Gourdel, son président. Il s'agit d'établir les faits avec précision." La commission de discipline pourrait décider d'éventuelles sanctions la semaine prochaine.

Depuis les faits, le jeune arbitre a reçu énormément de soutien de nombreux clubs de football de l'Orne. "Ca fait chaud au cœur" confie-t-il. Et il assure que le week-end prochain, il sera de nouveau sur les terrains pour arbitrer. "Ce n'est pas parce qu'il y a un match où ça s'est mal passé que je vais me laisser abattre, au contraire je vais prouver que je suis encore là et ça ne va pas m'empêcher d'arbitrer".