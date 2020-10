Agressée à cause de sa jupe : la police doute, l'étudiante strasbourgeoise maintient sa version

A ce jour, les enquêteurs ne disposent d'aucun élément matériel confirmant que trois hommes l'ont frappée parce qu'elle était en jupe. Elisabeth avait témoigné sur France Bleu Alsace quelques jours après les faits. Concernant le lieu de l'agression, Elisabeth leur donne une première adresse : quai des Alpes. Ils visionnent les images des caméras de vidéosurveillance mais ils ne trouvent rien.

50h de vidéo épluchées par les policiers

Ils rencontrent à nouveau la jeune femme et là, elle précise qu'elle s'est trompée, elle était plus proche de son domicile. Les enquêteurs examinent d'autres caméras et épluchent 50h de vidéo : un travail colossal pour une affaire comme celle-là selon un policier. Mais sur les images, on ne voit ni Elisabeth, ni les trois hommes.

Autre fait troublant, Elisabeth explique qu'une quinzaine de personnes ont assisté à la scène mais personne ne lui est venue en aide ou n'a appelé les secours. L'appel à témoins n'a rien donné non plus. Les enquêteurs commencent sérieusement à douter de son témoignage.

"Est-ce que je me suis réveillée comme ça avec d'un œil au beurre noir ?" - Elisabeth

Elisabeth, que nous avons contactée ce mercredi après-midi, affirme dire la vérité : "Est-ce que je me suis réveillée comme ça avec d'un œil au beurre noir ?" Et elle se dit abasourdie par la violence de certains commentaires sur les réseaux sociaux.

L'enquête se poursuit. Pour l'instant, Elisabeth est la seule à avoir été entendue dans cette affaire. Elle fait partie du groupe Stras Défense, collectif controversé créé cet été sur Facebook qui se présente comme apolitique et lutte contre le harcèlement de rue.