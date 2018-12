Agressée à coups de marteau près de la gare de Bordeaux

Une jeune femme a été frappée par un homme qui a pris la fuite avec un marteau ce jeudi matin près de l'arrêt de tramway Tauzia et de la gare St Jean à Bordeaux. Elle a déposé plainte.

Les pompiers ont pris en charge la victime blessée et choquée

Bordeaux, France

C'est la deuxième agression au marteau en plein centre-ville de Bordeaux en quelques jours. Ce jeudi matin vers 8h30, rue Belle Etoile, près de l'arrêt de tramway Tauzia et de la gare St Jean, et comme samedi dernier, une jeune femme a été prise pour cible par un inconnu. Sans raison apparente et à plusieurs reprises, il l'a frappé avec un marteau à plusieurs reprises, avant de prendre la fuite.

La jeune femme a été légèrement blessée mais surtout choquée. Elle est allée déposer plainte, comme l'autre victime, une jeune femme également l'avait fait samedi. Une enquête a été ouverte par la police de Bordeaux.