VIDÉO - Agressée par son entraîneur de roller derby, cette joueuse s'est sentie abandonnée

Elle a attendu un an avant de porter plainte. Louise Giraudet a été agressée par son entraîneur de roller derby en 2017 à Toulouse. Aujourd'hui, elle a décidé d'en parler et de dénoncer l'inertie de la Fédération française de roller et skateboard. Elle était l'invitée de France Bleu Occitanie ce vendredi.

Aucune sanction à l'encontre du joueur

Après avoir déposé plainte, Louise raconte que la Fédération n'a rien fait : " On a pris mon nom, on a pris l'identité de mon agresseur présumé ainsi que la Ligue dont il faisait partie, le fait qu'il était en équipe de France. Depuis cette date-là je n'ai plus aucune nouvelle de la Fédération". Seul le club de roller derby de Toulouse a réagi, le joueur a été suspendu.

"Je n'ai aucune garantie qu'il continue à jouer quelque part" — Louise Giraudet

Cet homme était à la fois joueur à Toulouse et entraîneur à Pibrac. Louise ne sait même pas s'il a intégré d'autres clubs depuis sa plainte : "Je n'ai aucune garantie qu'il continue à jouer quelque part [...] ce joueur pourrait tout à fait se réinscrire dans un autre club ou jouer dans l'équipe de France".

La Fédération sous pression

L'histoire de Louise n'est malheureusement pas isolée. La Fédération française de roller et skateboard est accusée par plusieurs victimes d'avoir mal géré des affaires de violences sexuelles. Les athlètes, comme Louise, dénoncent le silence de la FFRS et l'absence de mesures d'accompagnement et de prévention.

"La Fédération nous a obligées à nous exposer, à revivre encore les événements afin qu'elle nous réponde enfin" — Louise Giraudet

La Commission Roller Derby demande la création d'une instance indépendante pour accompagner les victimes et recenser les agresseurs. Proposition que la Fédération a refusé de mettre en place assure Louise Giraudet.

On apprend ce vendredi matin que Nicolas Belloir démissionne de la présidence de la Fédération française de roller et skateboard.