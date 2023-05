Agressés ou menacés, les élus de Vaucluse demandent des réponses rapides de la justice

Un centre d'analyse et de lutte contre les violences faites aux élus sera lancé mercredi par le gouvernement.

Dominique Faure, la ministre chargée des collectivités locales veut "cartographier les violences pour en comprendre l'origine et réagir plus vite en renforçant la présence de forces de sécurité aux cotés des élus".

Le gouvernement réagit après la démission du maire de Saint Brévin en Loire Atlantique. Ses voitures et sa maison ont été incendiées après des manifestations d'extrême-droite contre l'implantation d'un centre d'accueil de demandeurs d'asile.

Les paroles de soutien ne suffisent plus

Au Crestet, la maire Florence Bertrand demande davantage de soutien pour les élus. Elle a porté plainte en décembre après messages sur Facebook. Depuis, aucune nouvelle de la justice. "Les gendarmes ont relevé des injures, insultes et menaces de mort" détaille Florence Bertrand, maire du Crestet. "On ne comprend pas une telle agressivité. C’est hyper violent et ca perturbe*. On ne se sent pas soutenu malgré les paroles du sous-préfet et de la préfète. Et puis quand la plainte n’aboutit pas, ca fait sourire l’opposition au conseil municipal"*.

"Les cellules psychologiques, c'est bien gentil mais il faut une réponse rapide" - Robert Tchobdrénovitch

A Mirabeau, le maire Robert Tchobdrénovitch a porté plainte pour des calomnies. Il préside l'Association des maires Ruraux de Vaucluse et explique que menacer un élu, c'est aussi l'empêcher d'être candidat dans quelques années : "nous avons des tensions permanentes. Vous avez des gens de plus en plus violents sur les réseaux sociaux ; ca devient du harcèlement psychologique. C’est compliqué à gérer : vous gardez ca sur le ventre et à un moment donné, la peur vous prend et vous vous dites 'jusqu’où ca ira ?'. On verra en 2026 combien de maires vont se représenter. Mettre des cellules psychologiques ou des tas de trucs, c’est gentil mais quand vous déposez plainte, il faut attendre des mois voire des années pour une réponse de la justice. C’est un vrai souci de ne pas avoir de réponse immédiate".

Les maires disent "tant pis et avalent leur fierté"

A l'association des maire de Vaucluse, Bernard Le Dily est le référent pour les violences aux élus. Il demande davantage de soutien pour les élus et des sanctions plus fortes pour les agresseurs. Bernard Le Dily est adjoint au maire de Mormoiron. il a lui même été victime d'insultes et menaces : "dans la pratique malgré tous les dispositifs, peu d’élus font appel à la justice. Déposer plainte c’est un parcours du combattant. La justice et la gendarmerie ont leur propre rythme de fonctionnement : c’est la brasse coulée. Vous allez voir un procureur, une insulte ou un menace, c’est rappel à la loi, ca vaut pas plus. Il y a pas mal de maires qui disent 'j’ai été insulté ou outragé, on m’a un petit peu poussé contre un mur' mais qui ne portent pas plainte et disent 'tant pis j’avale ma fierté'. Aujourd’hui vous discutez avec des élus dans un conseil municipal, il y en a toujours un qui a eu des problèmes".