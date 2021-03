Agression à Bastia : six mineurs mis en examen

Sur la vidéo partagée plus d’un millier de fois on voit un jeune passé à tabac par 6 personnes

Sur la vidéo partagée plus d’un millier de fois on voit un jeune passé à tabac par 6 personnes. Une enquête pour violences aggravées a été ouverte et il semblerait qu’elle avance vite.

Mobile inconnu

Les auteurs présumés de l’agression ont été mis en examen ce mercredi. Il s’agit de 6 mineurs, tous ont été présentés au juge des enfants du tribunal de Bastia indique le procureur de la République. Âgés de 14 à 17 ans, ils sont placés sous contrôle judiciaire. Pour l’heure le mobile de cette agression reste inconnu.

Une violence rare

Les images en tous cas sont choquantes et ont été filmées par les caméras de surveillances d’une cité HLM de Montesoro. On y voit les 6 agresseurs présumés tendre une véritable embuscade au jeune homme de 17 ans. Il reçoit des coups de poings, coup de pieds, coups de bâtons et même une pierre note le procureur. Au final la victime souffre de 16 points à la tête et une incapacité de travail de plus de huit jours.

Les faits vieux d’une semaine ont été diffusés sur Facebook par le groupe Forza Nova, incarné par Filippo de Carlo. Ils ont suscité de très nombreuses réactions d’indignation sur les réseaux sociaux. Ce type de faits reste rare en Haute-Corse selon la justice.

Un appel au rassemblement a en tous cas été lancé par Forza Nova pour ce samedi.