Tentative de meurtre à Billère : témoignage de la victime lors du deuxième jour du procès des deux frères

Ce deuxième jour du procès des frères Yehia Zakareya a été marqué par le témoignage de la victime, Elhadji Malik Sall. L'homme a donné sa version des faits lors de l'agression le 22 mai 2018 à Billère près du stade du Bois d’Amour, dans une affaire de trafic de stupéfiants. Les deux accusés, jugés pour tentative de meurtre, avaient assuré lundi qu’ils n’avaient jamais voulu le tuer. La partie civile a donné une version tout à fait opposée.

Elhadji Malik Sall est un homme de 41 ans, noir, grand. Un corps sec sous une chemise à carreaux rouge. La cour d'assises des Pyrénées-Atlantiques a surtout entendu cette voix calme qui tremble parfois, qui s’arrête comme pour se rassembler. Il affirme : "Ils m’ont fait du mal, très très mal, j’ai saigné partout, j’ai cru mourir sous le choc. " Quand la présidente, Dominique Coquizart, lui demande ce qu’il a entendu très clairement de ses agresseurs, Elhadji Malik Sall répond : "J'entendais Mahmoud dire à son frère 'Finis-le, tue-le, achève-le', c'est Mahmoud qui a dit ça, je connais sa voix."

Sauf cas psychiatrique très particulier, des gens qui se jettent sur des couteaux je n'en ai jamais vus

Un cauchemar qui hante encore la victime : "Je ne dors pas la nuit. À chaque fois l'agression me revient, du matin au soir. Ils ont gâché ma vie, je ne suis plus comme avant, je ne suis plus le même." Les experts qui ont témoigné après lui ont clairement fait état de stress post-traumatique et des blessures physiques, des plaies profondes, notamment au niveau du poumon. Une séquelle encore visible, "un trou au niveau du thorax qui prend l’air", décrit Elhadji Malik Sall.

C'est au sujet de ces blessures que des experts ont témoigné. C'est le cas de Jean Hiquet, médecin légiste et chef du service de l'unité médico-judiciaire du centre hospitalier de Pau. Une des avocates de la partie civile, Me Denise Pombieilh, l'a questionné sur un point avancé par un accusé : "Le fait que la victime se jette sur le couteau, ça vous paraît compatible ?" Le médecin a exposé : "Sauf cas psychiatrique très particulier, des gens qui se jettent sur des couteaux je n'en ai jamais vus. Des gens qui s'empalent accidentellement sur un couteau, je n'en ai jamais vus."

Des témoins peu loquaces

Ce mardi plusieurs témoins ont été entendus. Notamment une femme que les gendarmes ont dû aller chercher chez elle parce qu'elle ne voulait pas se rendre à la cour d'assises à Pau, par peur de représailles. À la barre, elle fuit beaucoup en disant "je ne sais pas" ou en répondant par monosyllabes. Et puis, à un moment, cette témoin lâche : "_Moi j'évite d'y penser,_entre temps j'ai eu des menaces, si je peux passer à autre chose, je passe à autre chose." La présidente lui demande : "Avez-vous entendu des termes comme 'Tue-le, achève-le, finis-le' ?" "On a tous entendu" répond finalement la femme.

"C'est violent. On n'est pas à Chicago. [...] S'ils veulent m'attraper, c'est facile pour eux. Je ne parle pas des frères, je parle des jeunes qui le connaissent," détaille la témoin. La présidente la remercie : "Vous avez été courageuse. Vous pouvez repartir d'ici en ayant l'assurance que tout est fait pour assurer votre sécurité." Parmi les témoins qui ont pris la parole aujourd'hui, il y avait aussi la femme d'Ahmed Yehia Zakareya, l'ancienne compagne d'Elhadji Malik Sall, la confidente de Mahmoud Yehia Zakareya, ainsi qu'une jeune femme qui s'est interposée lors de l'agression mais qui n'avait pas très envie de parler.