Agression à Blois : la jeune femme est originaire de Monts-sur-Guesnes, le village sous le choc

Le village de Monts-sur-Guesnes dans la peine et la douleur. La jeune femme de 24 ans violemment agressée la semaine dernière par son ex-conjoint à Blois n'est autre qu'une enfant du village. Sa mère est conseillère municipale de la commune. L'affaire de l'agression de cette jeune femme, toujours entre la vie et la mort, avait choqué au niveau national. Elle s'était rendue deux heures plus tôt au commissariat pour demander de l'aide.

La jeune femme avait tenté de porter plainte

Quelques jours avant l'agression, Chloé avait rompu avec son compagnon. L'homme était violent et il voulait la convertir de force à l'islam. Après cette rupture, la jeune femme, installée dans le Loir-et-Cher, avait trouvé refuge dans sa famille à Monts-sur-Guesnes en début de semaine dernière. Elle était finalement retournée à Blois pour du travail.

Son ex-compagnon continuait de la harceler et de la suivre. Cela avait poussé Chloé à porter plainte au commissariat dans l'espoir de bénéficier d'une protection policière. Sauf qu'on lui aurait dit de revenir plus tard.

Le sénateur de la Vienne a téléphoné au ministère de l'Intérieur

Deux heures après, chez elle, son ex-compagnon va se livrer à un déferlement de violences avec de très nombreux coups portés à la tête. Elle est depuis hospitalisée dans un état grave. L'IGP, la police des polices, est saisie.

Le sénateur de la Vienne, Bruno Belin, ancien maire de Monts-sur-Guesnes, assiste la famille de Chloé dans ces moments douloureux. Il se dit ce soir dans la souffrance comme tout le village. Il a connu Chloé enfant. Son grand-père a été son premier-adjoint. Le sénateur a eu le ministère de l'Intérieur au téléphone sur cette affaire. Il n'a qu'un seul message que Chloé s'en sorte.