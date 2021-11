Agression à la caserne de Villefranche-de-Lauragais : le gendarme suspecté d'avoir tout inventé

Dans la nuit du jeudi 11 au vendredi 12 novembre dernier, un gendarme avait dit avoir été agressé au couteau dans la caserne de Villefranche-de-Lauragais, à une trentaine de kilomètres au sud de Toulouse. Il avait ouvert le feu à deux reprises avec son arme de service, vers 23h. Le parquet de Toulouse avait ouvert une enquête pour tentative d'homicide sur personne dépositaire de l'autorité publique. Une semaine plus tard, ce même parquet communique en parlant cette fois de "dénonciation de délit imaginaire".

Une agression inventée

Il s'avère que le gendarme, né en 1967 (54 ans), aurait tout inventé. Les enquêteurs de la section de recherches de la gendarmerie de Toulouse ont réuni des éléments mettant en doute les déclarations de la victime, notamment lors d'une garde à vue, qui a démarré le jeudi 17 novembre à 8h30. "Ces derniers actes d'enquête semblent établir que la supposée victime a inventé une agression qui n'a jamais eu lieu", écrit le procureur de la République, Samuel Vuelta-Simon, dans un communiqué.

Le parquet poursuit donc le gendarme pour "dénonciation de délit imaginaire et dégradation de biens publics", punis respectivement de six mois et cinq ans d'emprisonnement et de 7.500 euros et 75.000 euros d'amende.

Faiblesses psychologiques

Le gendarme a été déféré ce jeudi 18 novembre avec une demande de placement judiciaire, comportant l'interdiction d'exercer sa profession et de détenir ou porter une arme, dans l'attente de sa comparution future devant le tribunal. Le parquet ajoute : "la fragilité psychologique du militaire semble être la cause des faits".