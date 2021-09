Agression à la machette à Bourgoin-Jallieu : la région veut des "brigades de sécurité" près des lycées

L'histoire a rapidement fait le tour du lycée Gambetta de Bourgoin-Jallieu en Isère lundi après-midi. Une élève a agressé une autre adolescente avec une machette alors qu'elles étaient en classe. La victime a été blessée au bras en se protégeant du coup, c'est le professeur qui a maîtrisé l'autre élève.

C'est choquant [...] de se dire que ça peut arriver même dans un lycée.

"Ça c'est passé très, très vite" raconte une jeune fille qui se trouvait dans la classe au moment de l'agression. "J'ai été tétanisée sur le coup, heureusement que mes camarades et que l'enseignant étaient là pour interpeller l'agresseur." Sur les marches pendant à la pause de midi, un groupe d'élèves de seconde est inquiet. "On ne voulait plus trop revenir parce qu'on s'est dit, est-ce qu'il va y en avoir d'autres ou pas ? C'est choquant de voir ce qu'il s'est passé, de se dire que ça peut arriver même dans un lycée et on n'est pas très confiants."

Au lendemain de cette agression, la vice-président de la région Auvergne-Rhône-Alpes en charge des lycées Florence Dubessy et Renaud Pfeffer, le vice-président en charge de la sécurité ont rendu visite à la proviseure de l'établissement et à son équipe. Les élus tiennent à rassurer les élèves et leurs parents en défendant un projet acté par le conseil régional au mois de juillet : la mise en œuvre de brigades de sécurité régionales aux abords des lycées.

Des brigades d'anciens policiers, gendarmes ou douaniers

Cette agression est "quelque chose de gravissime, rare heureusement mais qui doit appeler notre attention sur le fait que les lycées, les éductions doivent être des endroits protégés et préservés" estime Renaud Pfeffer. Ces brigades de sécurité doivent arriver sur le terrain d'ici l'année prochaine, elles "auront à intervenir en lien avec l'éducation nationale à côté des lycées pour sécuriser, faire de la médiation et veiller à ce qu'un lieu d'éducation soit protégé des violences de notre société."

Il n'y a pas encore de budget précis alloué à ces brigades, il dépendra des besoins identifiés avec l'éducation nationale indique l'élu. Les brigades seront principalement composées d'anciens douaniers, policiers ou gendarmes. Le conseil régional compte aussi s'appuyer sur les équipes mobiles de sécurité rattachées aux rectorats.