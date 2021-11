Agression à la maison d'arrêt de Pau : "le détenu voulait lui crever un œil" dénonce le syndicat FO

Un surveillant de la maison d'arrêt de Pau a été agressé ce dimanche. La victime est le secrétaire local du syndicat Force ouvrière. Le syndicat décrit une agression violente. L'agent pénitentiaire a été frappé à plusieurs reprises avec un stylo. Force Ouvrière réclame davantage de moyens pour les surveillants, comme des bombes incapacitantes, pour se défendre en cas d'agression.

"Il voulait lui crever un œil" - Frédéric Revel du syndicat FO

Frédéric Revel est le délégué régional FO en Nouvelle-Aquitaine, il s'est entretenu avec Lionel, son collègue agressé : "notre collègue a été agressé par un détenu pendant la distribution des repas dans le quartier disciplinaire. Le détenu a été placé au quartier disciplinaire suite à des insultes et des menaces sur un agent. Samedi, notre collègue avait aussi rédigé contre ce détenu un compte rendu d'incident suite à de nombreuses insultes. Sans doute, le détenu a ruminé toute la nuit et le lendemain quand il en a eu l'occasion, il s'est jeté sur le surveillant et l'a agressé à plusieurs reprises avec un stylo. À quelques centimètres près, il aurait pu lui crever un œil. Notre collègue a de nombreuses années d'expérience mais il reste très choqué par cette agression."

Le détenu sera jugé en comparution immédiate, ce mardi, au tribunal de Pau.