Agression à la préfecture de police de Paris : qui était l'assaillant ?

Paris, France

Quatre fonctionnaires ont été tués par un agent administratif à la préfecture de police à Paris, ce jeudi. L'homme, armé d'un couteau, a ensuite été abattu. Une enquête a été ouverte pour "homicides volontaires sur personnes dépositaires de l'autorité publique" et "tentatives d'homicides volontaires sur personnes dépositaires de l'autorité publique". Elle est confiée à la brigade criminelle et l'inspection générale de la police nationale.

Un "employé modèle, sans histoire"

L'homme, âgé de 45 ans et né à Fort-de-France, était un adjoint administratif (catégorie C), employé comme informaticien au sein de la Direction du renseignement. Sourd et muet, il travaillait à la préfecture de police de Paris depuis 2003, a précisé Christophe Castaner. L'homme s'était converti à l'islam il y a 18 mois selon l'AFP, mais aucun lien n'est établi entre sa conversion et son acte ont indiqué des sources proches du dossier à franceinfo.

C'était un "employé modèle, sans histoire" a indiqué Yvan Assioma, secrétaire régional du syndicat de police Alliance. Il avait "plus de 20 ans de maison" a ajouté Loïc Travers, secrétaire national adjoint Ile-de-France du syndicat Alliance. Il n'avait "jamais présenté de difficulté comportementale", ni "le moindre signe d'alerte", a confirmé le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner.

Des motivations incertaines

On ne sait pas précisément ce qui a motivé son geste. Le parquet de Paris, et non le parquet antiterroriste, a ouvert une enquête pour "homicides volontaires sur personnes dépositaires de l'autorité publique" et "tentatives d'homicides volontaires sur personnes dépositaires de l'autorité publique".

Dans un communiqué, le syndicat Unité SGP-Police a estimé qu'il s'agissait d'un "drame purement humain, qui n'a rien à voir avec (le) métier (de policier), aurait pu se produire dans n'importe quelle entreprise, n'importe quel lieu de travail". Les enquêteurs travaillent sur la piste d'un conflit personnel.

Une perquisition a été menée au domicile du fonctionnaire, un immeuble de cinq étages dans une petite résidence calme à Gonesse (Val-d'Oise). Une voisine, interrogée par l'AFP, l'a, elle aussi, présenté comme une "personne ordinaire, quelqu'un de très calme". Sa femme a été placée en garde à vue.