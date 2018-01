Par cette nouvelle action ils entendent surtout protester contre les consignes qui visent à sanctionner les gardiens qui ne reprendraient pas le travail, la prison est actuellement gardée par les forces de l'ordre. Stéphane Canutti délégué FO-Pénitentiaire à la prison de Borgo :

« Pour nous soutenir le ministre de la justice nous a envoyé un barème de sanction…. Tous les jours le directeur sort à l’extérieur et fait l’appel, on rentre ou pas, actuellement on est tous pour le blocage. Chaque jour, un jour de salaire va sauter»