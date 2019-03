Agression à la prison de Condé-Sur-Sarthe : le détenu radicalisé avait été condamné en Moselle et en Alsace

Michaël C. , l'homme qui a agressé ce mardi deux surveillants du centre de détention de Condé-sur-Sarthe dans l'Orne, avant de se retrancher avec sa compagne dans l'unité de vie familiale, a commencé sa carrière criminelle en Moselle. En 2012, il avait participé au cambriolage avec séquestration d'un homme de 89 ans, à à Montigny-les-Metz. La victime, ligotée et bâillonnée tandis que les voleurs fouillaient son appartement, était morte asphyxiée. Pour ce crime, Michaël C. et un complice avaient été condamnés en 2014 à 28 ans de réclusion, puis 30 ans en appel un an plus tard.

Fasciné par le nazisme à l'adolescence

Me Cédric Demagny, l'avocat qui défendait Michaël C. en 2014 se souvient d'un jeune homme "en rupture familiale", "isolé affectivement". Déjà converti à l'islam depuis 2010, il ne présentait pas en revanche, selon lui, de signe évident de radicalisation, même s'il avait en permanence en main un chapelet musulman. Devant la cour d'assises de la Moselle, l'accent était surtout mis sur l'attirance de l'accusé pour le nazisme, au moment de l'adolescence. "Des dossiers photos avaient été présentés" se souvient Me Demagny.

Entre le procès de Metz et celui de Nancy, en appel, un incident s'était produit. Détenu à Mulhouse, Michaël C. a été condamné en novembre 2015 à un an de prison pour apologie d’acte de terrorisme. Au lendemain de l'attentat du Bataclan, il avait fait jouer par un groupe de détenus une scène de fusillade en scandant "Bataclan, Bataclan..." Selon les surveillants présents, le Mosellan aurait été l’instigateur de la scène et il se serait félicité de l'attaque perpétrée à Paris.

Un "phénomène d'escalade" de 2012 à 2015

Devant la cour d'appel de Nancy en 2015, c'est plutôt l'aspect religieux de sa personnalité qui a été abordé. Me Marlène Schott, l'avocate de son complice, a assisté aux deux procès. Aux assises de Meurthe-et-Moselle, l'incident de Mulhouse a été mis en avant et sa radicalisation, "est apparue clairement" raconte l'avocate.

Entre le crime de 2012 et le procès de 2015, il semble y avoir eu "un phénomène d'escalade" constate Me Demagny -qui n'a pas voulu suivre Michaël C. en appel. Quand il a connu l'accusé, "c'était un jeune homme dont, peut-être, on pouvait encore faire quelque chose", constate l'avocat, "il semblerait que les années suivantes n'ont fait que le radicaliser." Outre les faits à la maison d'arrêt de Mulhouse, son parcours en détention est marqué par "des incidents disciplinaires" liés à la religion.

En prison, il se fait remarquer pour son prosélytisme

Michaël C. a été incarcéré dans plusieurs prisons de l'Est de la France, Nancy, Metz, Epinal, Mulhouse, Besançon, ainsi qu'à Réau en Seine-et-Marne. Selon la déléguée régionale FO pénitentiaire, Fadila Doukhi, lors de son passage à Nancy, il s'est fait remarquer pour son prosélytisme. Même à l'isolement, il parvenait à communiquer avec d'autres détenus. D'après la responsable syndicale, un détenu aurait même demandé à quitter le quartier d'isolement pour échapper à cette tentative d'emprise religieuse.