Agression à la prison de Condé-sur-Sarthe : le détenu voulait venger l'auteur de l'attentat de Strasbourg

Strasbourg, France

Le détenu qui a grièvement blessé deux surveillants à la prison de Condé-sur-Sarthe (Orne) a affirmé "vouloir venger" l'auteur de l'attentat du marché de Noël de Strasbourg, a expliqué mardi soir le procureur de la République de Paris. La section anti-terroriste du parquet de Paris a été saisi. "Il est ressorti très vite des premiers témoignages que le détenu, en se jetant sur les surveillants pénitentiaires avait crié Allah Akbar, qu'il disait vouloir venger Chérif Chekatt, individu mis en cause dans l'attentat commis à Strasbourg le 11 décembre 2018 et qu'il indiquait être porteur d'une ceinture d'explosif et être prêt à s'en servir", a précisé Rémy Heitz, le procureur de la République de Paris, lors d'une conférence de presse.

Selon franceinfo, Michaël C., le détenu de Condé-sur-Sarthe et Cherif Chekatt, l'auteur de l'attentat de Strasbourg, auraient passé plusieurs mois en détention ensemble et ils auraient continué à correspondre ensuite.