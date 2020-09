Agression à la prison de Valence : les surveillants bloquent le centre pénitentiaire

Les gardiens de la prison de Valence étaient appelés à se faire entendre ce lundi matin pour protester contre leurs conditions de travail. Appel lancé par le syndicat Ufap Unsa Justice. Appel entendu : depuis 6 heures, ils sont une cinquantaine sur place. Seuls leurs collègues gardiens peuvent entrer pour prendre leur service.

Colère des surveillants devant le centre pénitentiaire de Valence © Radio France - François Breton

Samedi midi, deux surveillants et un détenu ont été aspergés d'huile bouillante par un autre prisonnier. L'agresseur a aussi frappé plusieurs fois l'autre détenu avec un éclat de miroir. La victime a été transportée à Lyon. Les deux surveillants, brûlés aux avant-bras pour l'un et aux avants-bras et au visage pour l'autre, ont été conduits à Valence.