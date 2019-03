Agression à la Scala : au bord de la fermeture administrative, le patron de la discothèque s'exprime

Changé, France

"On a toujours garanti une grande sécurité mais on n'est pas à l'abri du risque zéro" : Alain Fournier, le patron de la Scala, témoigne ce jeudi, après l'agression d'un jeune homme de 22 ans dans la discothèque, le 16 février dernier. Une information judiciaire a été ouverte pour violences en réunion, et deux personnes ont été placées sous contrôle judiciaire.

Vers une fermeture administrative de deux mois ?

La Préfecture de la Mayenne a envoyé un courrier au dirigeant de l'établissement le 5 mars : "J'ai reçu bien sûr une lettre de la préfecture qui nous soumet à une éventuelle fermeture administrative de deux mois", confirme Alain Fournier, qui ajoute qu'il a "une quinzaine de jours" pour assurer sa défense. Ensuite, le Préfet de la Mayenne "prendra sa décision en fonction des observations" que le patron lui aura soumis.

C'est ma première responsabilité, la sécurité, bien que je sois totalement décrié sur beaucoup de réseaux sociaux

En 9 années d'activité, le gérant dit avoir eu 5 cas graves dans son établissement : "On a eu une concentration de ces faits graves : sur 9 années, il y en a eu un en 2011, trois en 2018, et le plus grave était celui de février... Bien évidemment, cette concentration peut donner l'apparence que notre établissement n'est pas sûr, avec toutes ses conséquences. Une dizaine d'employés risquent de perdre leur emploi."